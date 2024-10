Tinga se isola como o jogador com mais partidas pelo Fortaleza na Série A

O atacante Romarinho, que está atualmente no Sport e defendeu o Tricolor entre 2018 e 2023, é o segundo da lista, com 134 jogos na elite nacional pelo Leão do Pici

Ídolo e capitão do Fortaleza, o lateral-direito Tinga se isolou no topo do ranking dos atletas com mais partidas pelo clube na Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 2 já disputou, ao todo, 160 jogos trajando a camisa do Tricolor do Pici na elite nacional.

O atacante Romarinho, que atualmente está no Sport e defendeu o Fortaleza entre 2018 e 2023, aparece em segundo na lista, com 134 jogos pelo Leão cearense na Série A. Lulinha (1973-1978) e o zagueiro Titi estão logo atrás, ambos com 116 partidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A trajetória de Tinga em Campeonatos Brasileiros atuando pelo Leão começou em 2015, temporada que marcou sua estreia no clube. Naquele ano, participou de 14 jogos na campanha da equipe na Série C, mas não conseguiu obter êxito com o acesso. Após ser emprestado para defender o Bahia (2016) e o Juventude (2017), retornou ao Pici já com o Tricolor na Série B, em 2018.