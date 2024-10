Vojvoda e Abel Ferreira se enfrentam pela 10ª vez; argentino leva vantagem

Os treinadores de Fortaleza e Palmeiras se encontram no próximo sábado, 26, no Allianz Parque, em São Paulo, para a disputa da 31ª rodada do Brasileirão

Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Abel Ferreira, do Palmeiras, se encontrarão como adversários no próximo sábado, 26, pela décima vez na história. No retrospecto de confrontos entre os treinadores, o argentino do Leão do Pici leva a melhor.

Nos nove duelos anteriores, Vojvoda venceu quatro, enquanto o técnico português conquistou três triunfos. Ocorreram, ainda, dois empates. O triunfo do Tricolor por 3 a 0 sobre o clube paulista no primeiro turno do Brasileirão desta temporada colocou o comandante argentino em vantagem no embate pessoal entre eles.

Foram sete partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro entre 2021, ano em que Vojvoda chegou ao Fortaleza, e a atual edição. Na elite nacional, foram três vitórias do argentino. Além do triunfo neste ano, já citado, o Leão venceu o Alviverde de Abel Ferreira duas vezes em 2021: por 3 a 2, fora de casa, e por 1 a 0 na capital cearense.