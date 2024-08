"Prioridade é o jogo do Fortaleza", diz Elmano sobre show no Castelão

Em entrevista ao grupo Cidade na manhã desta terça-feira, 20, o governador do Estado exaltou a campanha do Fortaleza na atual temporada e falou sobre a possível alteração de local do jogo do Tricolor na partida contra o Vasco, pela 33ª rodada da Série A. O duelo está marcado para acontecer na Arena Castelão, no dia 13 de novembro, mas poderá ter alteração no local da disputa.

“Torço pelo Ceará e estou muito orgulhoso pelo campeonato que o Fortaleza tem feito, que é um orgulho para o povo cearense. Nós temos uma questão a resolver, que é o jogo no Castelão coincidindo com um grande show. Evidentemente, a prioridade tem que ser o jogo do Fortaleza, por isso, vamos ter que encontrar uma solução”, declarou Elmano (PT).

“Temos que garantir que o estádio de futebol para o que é um dos grandes orgulhos nossos, que é o futebol e o desempenho que o Fortaleza está tendo”, completou o governador.