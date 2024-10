Fortaleza se distancia do vice-líder Palmeiras após o fim da rodada; confira

A 30ª rodada da Série A chegou ao fim nesse domingo, 20, com a goleada de 5 a 3 do Palmeiras sobre o Juventude no Alfredo Jaconi. A vitória do Verdão, somada ao empate do Fortaleza, afastou o Leão da segunda colocação na tabela. O Tricolor, entretanto, permanece a cinco pontos do líder Botafogo, que também empatou com o Criciúma na rodada.



A igualdade diante do Atlético-MG, na Arena Castelão, deixou o Leão do Pici em uma situação delicada. Agora, com 56 pontos, quatro a menos que o Palmeiras, o Fortaleza precisará vencer o confronto direto contra o vice-líder para não se complicar ainda mais na disputa. O duelo acontece no próximo sábado, 26, às 16h30min, na Allianz Arena. Caso vença, o Fortaleza ficará a apenas um ponto de distância do Verdão na tabela.