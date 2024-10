Com dois a menos, Fortaleza empata com Atlético-MG e segue no 3º lugar da Série A

Próximo compromisso da equipe de Vojvoda será no dia 26, sábado, diante do Palmeiras, fora de casa

Atuando diante do seu torcedor, o time tricolor iniciou a partida tentando tomar as rédeas, mas encontrou um Galo bem postado defensivamente. Apesar de maior posse de bola leonina, foi a equipe de Minas que assustou primeiro.

Com o resultado, o Tricolor de Aço segue na terceira colocação na tabela de classificação, com 56 pontos somados. O próximo compromisso da equipe de Vojvoda será no dia 26, sábado, diante do Palmeiras, fora de casa.

O Fortaleza não conseguiu utilizar sua força na Arena Castelão diante do Atlético-MG nesta quarta-feira, 16. Em jogo da 30ª rodada da Série A, o time tricolor ficou no empate em 1 a 1 com o Galo e ainda sofreu com as expulsões de Marinho e Tinga. Os gols da partida foram marcados pelo próprio Marinho, para o Leão, e Fausto Vera, para os mineiros.

Depois, o time de Vojvoda arriscou com Moisés em chute de fora da área duas vezes, mas, em ambas as oportunidades, a bola foi para fora.

Com o placar favorável, o Leão do Pici cresceu na partida e controlou ainda mais a posse. Aos 20, o Galo ainda balançou as redes com Palacios, mas houve impedimento do atacante alvinegro.

Aos 13 minutos, Igor Gomes cruzou na área e a bola sobrou para Saravia, que finalizou no travessão. A resposta tricolor, por sua vez, foi fatal. Isso porque, na sequência, Martínez roubou a bola e passou para Marinho finalizar forte no alto do goleiro Everson.

No fim do primeiro tempo, o Atlético chegou com perigo e por pouco não marcou o tento de empate. Após bom lançamento de Fuchs, Igor Gomes, livre de marcação, finalizou para fora mesmo estando cara a cara com João Ricardo.

Se o Galo não conseguiu igualar o marcador no fim da primeira etapa, alcançou o feito logo no começo do segundo tempo. Isso porque, aos 2 minutos, Palacios fez cruzamento e Fausto Vera cabeceou com categoria no canto para empatar o duelo no Castelão.

Na sequência, o time visitante ainda colocou mais uma bola no travessão com Alisson. Aos 13, Marinho, do Fortaleza, ainda recebeu vermelho após empurrar Palacios.