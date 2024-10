Lucas Sasha aparece como 2º melhor volante do mundo em lista sem principais ligas europeias

Em estudo recente lançado pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES), o volante Lucas Sasha figurou como o segundo melhor jogador do mundo na posição. O camisa 88 do Fortaleza ficou atrás do francês N'Golo Kanté, atualmente no Al Ittihad, da Arábia Saudita. No top-3, além de Sasha e Kanté, está Nico González, do Porto.

A estatística exclui a cinco principais ligas da Europa — Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Pedro Augusto, também do Leão, aparece em 6º. Gregore e Danilo Barbosa, ambos do Botafogo, ocupam, respectivamente, 7ª e 8ª colocação.