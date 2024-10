Fortaleza deverá realizar eleição para presidente no dia 14 de dezembro

Tricolor pretende realizar pleito após encerramento do Brasileirão. Sócios escolherão mandatários dos quatro poderes do clube para o próximo triênio

Dentro de pouco menos de dois meses, os sócios do Fortaleza irão às urnas para escolher o presidente da diretoria executiva da associação e de outros três poderes do clube, que ficarão no poder até o fim de 2027. As eleições do Leão deverão ocorrer no dia 14 de dezembro, quando a temporada do futebol brasileiro já estará encerrada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O último jogo do Tricolor em 2024 será no dia 8 de dezembro, diante do Internacional, no Castelão, pela 38ª rodada da Série A. No fim de semana seguinte, os associados do clube (conselheiros, sócios-proprietários e sócios-torcedores) decidirão os mandatários de quatro órgãos da associação para o próximo triênio: