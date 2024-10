Fortaleza pode ter até seis desfalques e três retornos para enfrentar o Palmeiras

Atacante Breno Lopes no jogo Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Além dos desfalques garantidos, o time de Vojvoda também pode ter a ausência do volante Lucas Sasha e do zagueiro Tomás Cardona, que se recuperam de um edema na panturrilha direita e um na coxa esquerda, respectivamente, de acordo com o último boletim médico do clube, divulgado no dia 16 de outubro. Em contrapartida, Vojvoda deve contar com o retorno de Eros Mancuso, após cumprir suspensão diante do Atlético-MG, assim como Kervin e Kuscevic retornam após defender as seleções do Chile e da Venezuela, respectivamernte. Alto número de expulsões Com dois dos desfalques para o próximo jogo sendo por cartões vermelhos diretos, o Fortaleza já viu a situação ocorrer mais vezes neste Brasileirão, posto que figura entre os clubes do Campeonato Brasileiro com o maior número de cartões vermelhos.



Ver tabela completa Em 30 rodadas disputadas, o Fortaleza teve dez jogadores expulsos, o que representa uma média de um cartão vermelho a cada três partidas. Outros dois clubes da Série A possuem a mesma quantidade de expulsões que o Tricolor: Atlético-MG e Juventude. O Fluminense, com 11, e o Atlético-GO, com 13, completam o topo da lista.

Oito atletas do Leão já foram expulsos no Brasileirão. Brítez e Hércules, ambos com dois vermelhos, são os mais indisciplinados não apenas do time cearense, mas entre todos na atual edição do torneio.