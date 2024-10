Fortaleza está entre os times com mais cartões vermelhos da Série A; veja ranking

Brítez é o jogador mais indisciplinado do elenco tricolor, com duas expulsões e 11 cartões amarelos em 23 jogos disputados no Brasileirão

O frustrante empate com o Atlético-MG, levando em consideração o contexto do jogo em que o Fortaleza atuou em casa contra os reservas do time mineiro, ficou marcado pelas duas expulsões do Leão do Pici, protagonizadas por Marinho e Tinga. A equipe cearense está, inclusive, entre os clubes do Campeonato Brasileiro com o maior número de cartões vermelhos.

Em 30 rodadas disputadas, o Fortaleza teve dez jogadores expulsos, o que representa uma média de um cartão vermelho a cada três partidas. Outros dois clubes da Série A possuem a mesma quantidade de expulsões que o Tricolor: Atlético-MG e Juventude. O Fluminense, com 11, e o Atlético-GO, com 13, completam o topo da lista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Oito atletas do Leão já foram expulsos no Brasileirão. Brítez e Hércules, ambos com dois vermelhos, são os mais indisciplinados não apenas do time cearense, mas entre todos na atual edição do torneio. A dupla está empatada com outros cinco atletas no ranking: Alix Vinícius (Atlético-GO), Zé Marcos (Juventude), Battaglia (Atlético-MG), Marlon (Cruzeiro) e Allano (Criciúma).