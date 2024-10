André x Evandro: 2º debate tem críticas a aliados e polêmicas sobre futebol e misoginia

André e Evandro participaram do segundo debate eleitoral no segundo turno de Fortaleza Crédito: Ismael Soares/Divulgação SVM

A citação sobre Guimarães se refere ao escândalo conhecido como "caso dos dólares na cueca", ocorrido em 2005. O caso envolveu um assessor de quanto Guimarães era deputado estadual. O funcionário foi preso pela Polícia Federal carregando US$ 100 mil nas roupas íntimas e R$ 200 mil em uma valise. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) isentou o petista da acusação de envolvimento e o episódio prescreveu. Já a Dra. Mayra ficou conhecida como "Capitã Cloroquina" por ter defenrido ferrenhamente do uso da cloroquina no combate à pandemia de Covid-19. A médica cearense foi secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde na gestão de Jair Bolsonaro (PL) e chegou a ser ouvida na CPI da Covid. Sbre Eunício, André não mencionou caso específico. Resgate de falas e pedido de desculpa

No confronto, o petistra mencionou publicações em que o lcandidato do PL teria proferido ofensas machistas. “O candidato que está aqui ao meu lado pega postagens de 2011 lá do meu Twitter. Para quem não sabe, em 2011 eu tinha 14 anos de idade e era youtuber, comediante, e fazia brincadeiras. Muitas delas, de mal humor. Confesso, brincadeiras bobas. Amadureci, candidato”, respondeu André.

Evandro rebateu e reforçou as críticas. “É incrível como o candidato dissimula. Não é de 2011, é de 2018. É porque não posso mostrar. Estou aqui com o documento”, acrescentando condenação de André por acusar uma jornalista de trocar sexo por informação.

Temas livres: saúde, infraestrutura e educação Entre temas livres e sorteados, os candidatos também responderam sobre saúde, obras de infraestrutura, creche e esporte. Além disso, passearam por assuntos como emprego e renda, gestão pública, segurança pública e educação. Saúde foi o primeiro tema sorteado no segundo bloco do debate. Na ocasião, André contou que usaria parcerias e convênios com a iniciativa privada. Segundo ele, o então secretário Wilson Modesta Pollara fez o mesmo em 2017 na cidade de São Paulo.