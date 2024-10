Fortaleza completa 106 anos em momento histórico para o clube na Série A

Torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza completa 106 anos de história nesta sexta-feira, 18 de outubro, em um dos momentos mais importantes da história do clube no Campeonato Brasileiro Série A. Na terceira colocação com 56 pontos, o Tricolor do Pici está prestes a bater não somente suas marcas históricas, mas também as de toda a região Nordeste. Dentro do G4 da Série A, o Leão pode ultrapassar a sua melhor campanha na primeira divisão, quando fez 58 pontos e terminou em quarto colocado na edição de 2021 do Brasileirão. Atualmente com 56 pontos, o Fortaleza precisa de somente mais dois para igualar e três para superá-la. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas o time comandado por Juan Pablo Vojvoda pode ir mais além. Se fizer mais quatro pontos nas últimas oito partidas que restam no certame nacional, o Tricolor também passará a ser o time nordestino com maior pontuação desde o início dos pontos corridos na Série A.

O incidente, que deixou atletas tricolores machucados e fora de combate por um tempo, continuou reverberando ainda nos meses seguido após o acontecimento. Recuperado e precisando dar seguimento à temporada, o Leão viu o Ceará voltar a ser campeão estadual nas penalidades e dar fim ao sonho do hexacampeonato. Apesar da perda do título, o Tricolor do Pici não demorou muito para entrar nos trilhos e viver um dos seus melhores momentos nesta temporada: uma goleada sobre o gigante argentino Boca Juniors em uma Arena Castelão lotada. A partir daí, o Fortaleza entrou em uma boa fase. Apesar do começo ruim no Campeonato Brasileiro, a campanha em destaque na Copa Sul-Americana dava expectativa ao torcedor de poder viver novamente uma final internacional.

Em maio, no entanto, O escrete vermelho-azul-e-branco foi eliminado pelo Vasco, em disputa de pênaltis em São Januário. A saída do certame, no entanto, pareceu dar respiro a um Fortaleza que vivia um calendário bem recheado, jogando Série A, Copa do Brasil, Sula e Copa do Nordeste. No mês seguinte, em junho, o Tricolor do Pici viveu uma verdadeira montanha-russa. Após levantar o troféu de tricampeão da Copa do Nordeste, na final contra o CRB, em Alagoas, o clube sofreu uma dura goleada para o Cuiabá, por 5 a 0, resultado que seria o ponto-chave para o elenco. Virada de chave Após a goleada, os comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiram virar a chave e entraram em uma boa fase, tanto na Sula quanto no Brasileirão, se alçando à briga pelo título da Série A, se tornando uma força dominante jogando na Arena Castelão e conquistando pontos importantes fora de casa.