Evandro Leitão promete implementar miniterminal nos arredores do Castelão, se eleito

Visando reduzir o tempo de espera dos torcedores que retornam de ônibus após os jogos no Castelão, o petista aposta na criação do equimento em seu primeiro ano de mandato, caso eleito

De acordo com o petista, a medida visa atender à demanda do alto número de torcedores que enfrentam dificuldades ao voltar para casa após os jogos no Gigante da Boa Vista. Segundo o candidato, que foi presidente do Ceará Sporting Club ente (2008–2015), a “demanda histórica” dos torcedores que dependem do transporte público será implementada logo no primeiro ano de seu possível mandato.

“Será responsabilidade do nosso governo a criação de um miniterminal no entorno da Arena Castelão. Todos os jogos de Fortaleza e Ceará, principalmente à noite, é um problema enorme para os torcedores quando acaba o jogo, porque não tem transporte coletivo”, explicou o candidato do PT, que é adversário de André Fernandes (PL) no segundo turno do pleito em Fortaleza.

Conforme Evandro, o equipamento funcionaria com linhas de acesso aos sete principais terminais de integração de Fortaleza. O petista afirmou ainda que a circulação das linhas seria intensificada em dias de jogos do Ceará e Fortaleza.

“No último jogo do Fortaleza, a partida terminou quase meia-noite, teve gente que chegou em casa quase duas horas da manhã porque não tinha ônibus. Todo jogo é esse mesmo problema. Então criaremos um miniterminal com linhas especiais integradas com todos os demais terminais da cidade, para que os torcedores possam ter mais conforto e segurança ao voltar para suas residências”, afirmou Leitão.