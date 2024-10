Torcedor do Fortaleza dá camisa tricolor a criança fã do Colo-Colo em jogo do Brasil no Chile

Na cena, que foi gravada e compartilhada nas redes sociais, Elvis se aproxima de um grupo de torcedores da seleção do Chile e entrega a camisa do Leão para o jovem, que a veste e beija o escudo. A atitude do brasileiro gerou aplausos e comoção entre as pessoas que estavam próximas.

Uma cena chamou a atenção na arquibancada do Estádio Nacional de Chile, em Ñuñoa (CHI), em Santiago, na última quinta-feira, onde Chile e Brasil disputaram a partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Elvis Reis, torcedor do Fortaleza , tirou a própria camisa que usava do Tricolor e a deu de presente para uma criança chilena.

Em conversa com o Esportes O POVO, o cearense, que mora em Fortaleza e está passando uma semana no Chile como turista, contou os bastidores do momento e explicou que o menino é torcedor do Colo-Colo, clube que, nos últimos anos, rivalizou com o Leão do Pici – afinal, o Tricolor eliminou o “El Cacique” da Libertadores em 2022 e em 2023 contratou Lucero, que era o artilheiro do time.

“Estávamos assistindo o jogo e tinham vários torcedores (brasileiros) de vários clubes. Eu estava com a camisa do Fortaleza, eu torço pelo clube desde que nasci. E o Fortaleza tem ligação com um time em específico do Chile, que é o Colo-Colo. Jogou contra na Libertadores, contratou o Lucero, que era o artilheiro do time. Também tem o Kuscevic, que é da seleção chilena e é do Fortaleza”, contou.