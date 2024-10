Lula exalta Vojvoda no Fortaleza e corneta Pikachu: "Marca contra o Corinthians toda hora"

A entrevista foi concedida à rádio O POVO CBN, no programa O POVO no Rádio

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do programa O POVO no Rádio, da rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 11. Torcedor do Corinthians, o político rasgou elogios ao técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, e brincou prometendo "cascudos" no atacante Yago Pikachu, por sempre marcar gols contra o seu time do coração.

"Eu sou admirador do técnico do Fortaleza, eu acho ele muito competente e, quando o Corinthians tentou levá-lo, ele fez bem de não sair [..] Foi um gesto de muita dignidade dele. Um gesto de respeito ao povo do Ceará e ao Fortaleza", disse.