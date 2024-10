Milito confirma Atlético-MG alternativo para encarar o Fortaleza no Castelão

Além de estar repleto de desfalques, o treinador argentino quer priorizar a Copa do Brasil, torneio em que disputa vaga na final três dias após o duelo contra o Leão do Pici

Ainda vivo na Copa do Brasil e Libertadores, o Atlético-MG deve vir à capital cearense na próxima quarta-feira, 16, com um time praticamente reserva para encarar o Fortaleza na Arena Castelão. O técnico Milito, além da questão física do elenco, tem outros problemas, que incluem jogadores suspensos, lesionados e convocados.

Em entrevista após a vitória sobre o Grêmio na última quarta-feira, em jogo atrasado do Brasileirão, o técnico argentino confessou que o duelo contra o Leão do Pici será o “momento” dos atletas com pouca minutagem atuarem.

“Temos que pensar, decidir, ser inteligente para ir à Fortaleza com a ideia de ganhar. vão ter jogadores que não vão poder viajar porque estão suspensos. além dos jogadores que estarão em seleção. vamos estar com time mais reduzido, incompleto. agora é onde deve aparecer o grupo, aqueles jogadores que desejam jogar, todos querem jogar, mas eu não dou os minutos, e será o momento deles em Fortaleza para jogar devido às ausências, lesões e suspensões. estamos conscientes que jogamos a um passo da final (da Copa do Brasil) que iremos jogar contra o Vasco com um resultado favorável, mas não decisivo. Temos que tomar decisões em função de tudo isso”, comentou.