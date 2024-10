Fortaleza venceu apenas dois dos últimos dez jogos contra o Atlético-MG

O Galo, por outro lado, ganhou do Leão seis vezes neste recorte recente de dez confrontos. Ocorreram, ainda, dois empates

A vitória mais recente do Leão ocorreu na temporada de 2023, pelo primeiro turno do Brasileirão, quando derrotou o Alvinegro por 2 a 1 na Arena Castelão. Antes deste triunfo, os comandados de Vojvoda chegaram a ficar dois anos sem obter resultados positivos contra o Galo.

O retrospecto recente do confronto envolvendo Fortaleza e Atlético-MG não é positivo para o time cearense. Nas últimas dez vezes que se enfrentaram, o Tricolor do Pici venceu apenas dois jogos, enquanto o Galo conquistou seis triunfos. Ocorreram, ainda, dois empates neste recorte.

Entre o segundo semestre de 2021 e o final de 2022, o Fortaleza encarou o Atlético-MG em cinco ocasiões - perdeu quatro e empatou uma vez. Dois destes duelos aconteceram pela semifinal da Copa do Brasil de 2021, onde o Galo ganhou por 6 a 1 no agregado dos placares dos embates de ida e volta.

Em números gerais, o Atlético-MG ainda leva vantagem, mas o histórico é equilibrado. Ao todo, Leão e Galo duelaram 21 vezes, com sete vitórias do clube cearense, dez do mineiro e quatro empates. O Tricolor marcou 27 gols e sofreu 42.