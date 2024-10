Fortaleza visita Grêmio em Porto Alegre de olho na liderança da Série A

Volante Matheus Rossetto no jogo Fortaleza x Fluminense, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Embalado pelas duas vitórias consecutivas na Arena Castelão, o Fortaleza visita o Grêmio-RS nesta sexta-feira, 4, às 21h30min, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada da Série A, querendo manter o bom momento no torneio nacional. A partida representa a possibilidade de o Leão do Pici retomar a liderança da tabela, pelo menos de forma momentânea. Para voltar à primeira colocação, posto que ocupou por uma rodada até agora no certame — entre a 24ª e 25ª —, o Tricolor precisa obrigatoriamente vencer o Imortal em Porto Alegre (RS). Caso conquiste o triunfo, o time cearense chega aos 58 pontos, ultrapassa Palmeiras-SP e Botafogo-RJ e iguala a campanha histórica de 2021, quando terminou o Brasileiro na quarta posição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Verdão, com 56 pontos, e o Glorioso, com 57, jogam no sábado, 5, e podem recuperar as posições perdidas na hipótese de vitória do Fortaleza. Enquanto o clube paulista visita o RB Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), a equipe carioca vai até Curitiba (PR) enfrentar o Athletico-PR na Ligga Arena.

Embora leve desvantagem no retrospecto geral — são 11 triunfos do clube gaúcho contra quatro do cearense —, o recorte recente é bem favorável ao Fortaleza. Isso porque o time do Pici defende uma invencibilidade de oito partidas consecutivas sem perder para o Grêmio. O último revés cearense para o Imortal ocorreu em 2019, no primeiro turno do Brasileirão daquela temporada. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Em contrapartida, o Leão tem o tabu de nunca ter vencido o clube gaúcho atuando como visitante. O Tricolor do Pici encarou o Tricolor de Porto Alegre em nove ocasiões fora da capital cearense, condição em que sofreu seis derrotas e conquistou três empates.

Para o confronto, Vojvoda tem quatro desfalques. O volante Lucas Sasha e o atacante Moisés, lesionados, estão fora do jogo. O zagueiro Brítez e o também atacante Marinho, suspensos, completam a lista de ausências do Fortaleza. Pelo lado do Grêmio, Renato Gaúcho não conta com o goleiro Marchesín, o volante Villasanti e o meia Monsalve, todos suspensos. Vale destacar que o próprio Renato Gaúcho também não estará em campo comandando o time, já que cumpre o último jogo de suspensão por punição definida pelo Supremo Tribunal e Justiça (STJD). Por outro lado, os atacantes Soteldo e Diego Costa ficam à disposição e figuram como novidades. Grêmio x Fortaleza: ficha técnica Grêmio

4-3-3: Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi e Cristaldo; Edenílson, Aravena e Braithwaite (Soteldo). Téc: Marcelo Salles.