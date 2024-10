Fortaleza defende invencibilidade de oito jogos contra o Grêmio; veja retrospecto

Última derrota cearense para o Imortal ocorreu no dia 8 de junho de 2019, quando a equipe gaúcha venceu por 1 a 0 em jogo da oitava rodada do Brasileirão daquele ano

O Fortaleza vai encarar o Grêmio nesta sexta-feira, 4, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Série A. No confronto, o time do Pici pode se apegar ao retrospecto positivo recente ante o Tricolor Gaúcho. Isso porque o Leão defende uma invencibilidade de oito partidas consecutivas contra os sulistas.



A última derrota cearense para o Imortal ocorreu no dia 8 de junho de 2019, quando a equipe gaúcha venceu por 1 a 0 em jogo da oitava rodada do Brasileirão daquele ano. Desde então, foram disputados oito duelos, sendo três vitórias do Leão e cinco empates.