Vojvoda e Renato Gaúcho se enfrentam pela quinta vez; histórico é equilibrado

O confronto direto entre os treinadores conta com uma vitória para cada, além de dois empates. Os comandantes de Fortaleza e Grêmio duelam nesta sexta-feira, 4, na Arena do Grêmio, pela Série A

Os treinadores Juan Pablo Vojvoda e Renato Gaúcho serão, nesta sexta-feira, 4, rivais pela quinta vez na história. Os técnicos, comandantes de Fortaleza e Grêmio, se enfrentam às 21h30min, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O retrospecto de duelos entre os dois é equilibrado.

Nos quatro confrontos anteriores, uma vitória para cada lado e dois empates. O triunfo de Renato Gaúcho aconteceu no segundo turno do Brasileirão de 2021, quando treinava o Flamengo. Naquela ocasião, o Rubro-Negro superou o Tricolor do Pici por 3 a 0 na Arena Castelão.