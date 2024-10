Fortaleza nunca venceu o Grêmio como visitante; veja o retrospecto do tabu

O Leão do Pici terá a chance de vencer o Imortal pela primeira vez fora de casa nesta sexta-feira, 3, na Arena do Grêmio, às 21h30min, pelo Brasileirão

Adversários nesta sexta-feira, 3, o Fortaleza tentará, diante do Grêmio, encerrar o tabu de nunca ter vencido o clube gaúcho atuando como visitante. O Tricolor do Pici encarou o Imortal em nove ocasiões fora da capital cearense, recorte em que sofreu seis derrotas e conquistou três empates.

Os três resultados de igualdade aconteceram nos últimas três partidas dos times em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, todas em duelos válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na edição de 2020, o Leão ficou no 1 a 1 na Arena do Grêmio, enquanto que em 2021 e 2023 o placar ficou zerado – em 2022 o Tricolor gaúcho disputou a Série B.