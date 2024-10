Mancuso exalta nível do futebol brasileiro e projeta briga do Fortaleza por título da Série A

O lateral-direito argentino Eros Mancuso foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta segunda-feira, 19 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em sua primeira experiência como jogador fora da Argentina, seu país natal, o lateral Eros Mancuso comentou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 1º, sobre suas impressões do futebol brasileiro. O atleta do Fortaleza enfatizou que o Brasileirão é a melhor liga da América do Sul e que todas partidas são difíceis. Durante sua fala, Mancuso também contou que está “confortável” na cidade de Fortaleza e destacou o fato do clube tricolor ter muitos jogadores argentinos no elenco como um fator facilitador na adaptação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora