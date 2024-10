Grêmio terá três desfalques e dois retornos para o jogo contra o Fortaleza; confira

13º colocado na tabela de classificação, com 32 pontos, o Imortal busca vitória sobre o Leão para interromper a sequência instável no certame

Buscando ampliar a sequência vitoriosa no Brasileirão, o Fortaleza visita o Grêmio nesta sexta-feira, 4. Em partida válida pela 29ª rodada da Série A, as equipes se enfrentam às 21h30min, na Arena do Grêmio. Para o duelo, o Imortal deverá ter três desfalques e contar com dois importantes retornos.



Para o confronto contra o Leão do Pici, o Grêmio será desfalcado pelo goleiro Marchesín e o volante Villasanti, que cumprem suspensão após terem recebido o terceiro cartão amarelo. O meia Monsalve também não poderá atuar por ter sido expulso no empate sem gols contra o Botafogo.

À beira de campo, o Tricolor sulista também não poderá contar com Renato Gaúcho, que cumpre o último jogo de suspensão por punição definida pelo Supremo Tribunal e Justiça (STJD).