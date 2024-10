Adversário do Fortaleza, Grêmio é o sétimo pior mandante da Série A

De acordo com o site Sr. Goool, a equipe sulista fica atrás apenas de Cuiabá, Atlético-GO, Athletico, Fluminense, Vitória e Criciúma no ranking de piores mandantes do Campeonato Brasileiro.

No caso do Tricolor, no entanto, é válido que ressaltar que algumas partidas foram disputadas fora da Arena do Grêmio devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Fortaleza e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira, 4, às 21h30min (horário de Brasília), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A 2024.