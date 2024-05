Pedro Augusto bate recorde de desarmes em uma única partida do Campeonato Brasileiro

O volante – e agora zagueiro – Pedro Augusto, do Fortaleza, realizou 12 desarmes no confronto ante o RB Bragantino, na noite deste domingo, 28, na Arena Castelão. O número defensivo é o maior registrado no quesito em uma única partida do Campeonato Brasileiro Série A. Com o feito, o atleta superou seu companheiro de time, Lucas Sasha, que detinha o recorde – com 10, alcançado contra o Internacional, no segundo turno do torneio em 2022. A dupla foi titular na partida.

Tendo atuado na linha de defesa como zagueiro central contra o Boca Juniors no meio de semana, o volante de origem retornou a sua posição ante o adversário paulista. Além do número recorde de desarmes, Pedro quase marca um belo gol de fora da área – que parou no goleiro Cleiton – e poderia ter saído com uma assistência após chance clara criada após passe para Renato Kayzer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante os 90 minutos, foram 36 passes e quatro bolas completadas com êxito. Combativo no setor central, venceu 15 duelos pelo chão e nove pelo alto. O volante fez ainda três interceptações e sofreu três faltas – cometendo apenas uma.