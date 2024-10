Álbum do Brasileirão confunde Sasha com Luquinhas e volante do Fortaleza brinca

Volante Lucas Sasha comemora gol no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Líder de desarmes da Série A, o volante Lucas Sasha, do Fortaleza, compartilhou uma situação inusitada por meio de suas redes sociais: o álbum oficial de figurinhas do Brasileirão trocou a foto do camisa 88 pela do meio-campista Luquinhas, que sequer está integrando o elenco tricolor. Com bom humor, Sasha publicou a imagem da figurinha com o rosto de Luquinhas, mas com todos seus dados inseridos: nome, numeração, altura e até data de nascimento. "O álbum do Brasileirão saiu, e esse era o Lucas Sasha de acordo com eles", escreveu o volante em tom de brincadeira. Lucas Sasha compartilhou o erro do álbum do Brasileirão em que a imagem de Luquinhas aparece vinculado ao seu nome Crédito: Reprodução/Instagram Lucas Sasha