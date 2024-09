Fortaleza recebe o Cuiabá e mira 12ª vitória consecutiva como mandante na Série A

Atacante Breno Lopes no jogo Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Fortaleza virou a chave de forma definitiva e passou a ter foco exclusivo na disputa da Série A, torneio em que enfrenta o Cuiabá neste domingo, 29, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 28ª rodada. A partida tem sabor de “vingança” para o Leão e coloca frente a frente duas equipes em situações bem distintas na tabela. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Consolidado no G-4, o Tricolor é o terceiro colocado da competição, com 52 pontos, e precisa da vitória para seguir firme na briga pelo título do Brasileirão, objetivo em disputa atualmente com o Verdão e o líder Botafogo.

Com o triunfo do Verdão sobre o Atlético-MG, na noite do último sábado, 28, o time de Juan Pablo Vojvoda não mudará de posição mesmo em caso de triunfo, mas ficará ainda mais próximo de garantir vaga na Copa Libertadores de 2025. Um detalhe interessante é que, caso triunfe contra o Cuiabá, o time cearense supera, com dez jogos a menos, a campanha de 2023 – quando somou 54 pontos em 38 rodadas.

Historicamente, entretanto, o Cuiabá tem sido um algoz em duelos como visitante desde que passou a enfrentar o Leão na Série A, na temporada de 2021. O escrete vermelho-azul-e-branco, inclusive, tem o tabu de nunca ter vencido o Dourado como mandante pela competição nacional — em três duelos, perdeu dois e empatou um.

No recorte geral de confrontos pelo Brasileirão, o retrospecto também não é positivo para o Fortaleza. Das sete vezes em que se encontraram como adversários entre as edições de 2021 e 2024, o Leão do Pici venceu uma única partida, em 2022, quando superou o Dourado por 1 a 0 na Arena Pantanal. Nos demais, foram cinco vitórias do time mato-grossense e um empate. Para o embate, o treinador Vojvoda tem quatro desfalques certos. O centroavante Lucero, artilheiro do clube na temporada, com 23 gols — mas que vive seca de sete jogos sem marcar —, está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Zé Welison, expulso contra o Bahia, é outro desfalque.



O volante Lucas Sasha, com edema na panturrilha direita, e o atacante Moisés, com edema na coxa direita, estão em tratamento no departamento médico e não terão condições de jogo. Já o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o goleiro Santos estão em processo de transição pós-lesão e são dúvidas.

Pelo lado aurinegro, o técnico Bernardo Franco não conta com o atacante André Luís e o volante Filipe Augusto, lesionados. Em contraponto, o artilheiro da equipe, Isidro Pitta, e o zagueiro Marllon viajaram com a delegação e são opção para o jogo.

Fortaleza x Cuiabá: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Mancuso; Hércules, Matheus Rossetto e Calebe (Pochettino); Breno Lopes, Renato Kayzer e Yago Pikachu. Téc: Vojvoda