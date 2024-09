Adversário do Fortaleza, Cuiabá não vence fora de casa há oito partidas

Isidro Pitta é o artilheiro do Cuiabá com 21 gols na temporada 2024 Crédito: ASCOM DOURADO

Foi longe da Arena Pantanal que a equipe perdeu seu treinador. Petit se demitiu após uma derrota por 5 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Bernardo Franco assumiu em seu lugar. O novo treinador dirigiu a equipe cuiabana em quatro partidas, com um histórico de uma vitória, uma derrota e dois empates. A última vitória fora de casa do Dourado foi no dia 13 de julho, contra o Bahia, em confronto válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Naquela partida, o escrete mato-grossense saiu vencedor pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Isidro Pitta, enquanto Jean Lucas diminuiu para a equipe baiana. Em Fortaleza, o Tricolor e o Auriverde se enfrentaram nove vezes, com cinco vitórias leoninas, dois empates e duas vitórias para equipe mato-grossense, sendo a última delas no ano passado, em um jogo de 1 a 0 com gol de Deyverson.