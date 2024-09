Cuiabá terá retorno de artilheiro para confronto contra o Fortaleza

O Cuiabá deve ter retornos importantes para o duelo contra o Fortaleza. Com um titular voltando de lesão e outro saindo de uma suspensão, a equipe mato-grossense ganha retornos importantes para o duelo na Arena Castelão, neste domingo, 29.

Titular e o principal nome do Dourado na temporada, o paraguaio Isidro Pitta retorna ao time após cumprir suspensão automática de três cartões amarelos. O “Viking” é o artilheiro da equipe no ano com 21 gols, sendo sete deles no Campeonato Brasileiro.

Já o zagueiro Marllon vive a expectativa de retornar à onzena inicial após lesão no confronto contra o Internacional. O defensor sentiu a posterior da coxa esquerda no início da partida contra o Colorado e, após o jogo, foi constatada uma fibrose muscular e o camisa 4 ficou fora do duelo seguinte, contra o Cruzeiro.