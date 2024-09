Fortaleza nunca ganhou do Cuiabá como mandante pela Série A; confira retrospecto

Desde que começaram a se enfrentar na Série A, em 2021, o Leão venceu um único jogo do Dourado, em 2022, na Arena Pantanal. Nos demais, perdeu cinco duelos e empatou um

Rival do Fortaleza no próximo domingo, 29, o Cuiabá tem sido um algoz em duelos na capital cearense desde que passou a enfrentar o Leão na Série A, em 2021. O Tricolor do Pici, inclusive, nunca venceu o Dourado atuando como mandante pela competição nacional – em três duelos, perdeu dois e empatou um.

No recorte geral de duelos pelo Brasileirão, o retrospecto também não é positivo para o Fortaleza. Em sete confrontos entre as edições de 2021 e 2024, o Leão do Pici venceu uma única partida, na temporada de 2022, quando superou o Dourado por 1 a 0 na Arena Pantanal.