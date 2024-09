Fortaleza não terá Lucero e Zé Welison contra o Cuiabá; veja outros desfalques

Atacante Lucero no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza se reapresentou na última quinta-feira, 26, no Centro de Excelência Alcides Santos, e deu início aos preparativos visando o próximo confronto na Série A do Brasileiro, que será contra o Cuiabá, no domingo, 29, na Arena Castelão, ás 16 horas, pela 28ª rodada. Para a partida, Vojvoda tem quatro desfalques certos. O centroavante Lucero, artilheiro do Leão na temporada – mas que vive uma seca de sete jogos sem balançar as redes –, cumpre suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos. O volante Zé Welison, expulso na vitória sobre o Bahia, na rodada anterior, é outro que desfalca o escrete vermelho-azul-e-branco.