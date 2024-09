Fortaleza se despede da Copa Sul-Americana 2024 com R$ 14,4 milhões arrecadados

O Fortaleza encerrou na noite desta terça-feira, 24, o sonho de chegar a sua segunda final consecutiva de competição internacional. O Tricolor do Pici foi derrotado por 3 a 0 pelo Corinthians, nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2024, na Neo Química Arena, em São Paulo, e se despediu do torneio com R$ 14,4 milhões arrecadados.

A quantia recebida é a soma das premiações do Leão durante toda a sua participação na Sula, desde a fase de grupos até as quartas de final, além das bonificações por vitória na 1ª fase – o clube recebeu 115 mil dólares por vitória durante as classificatórias para o mata-mata. Confira o montante recebido em cada etapa da competição:

Premiação arrecadada pelo Fortaleza na Sula 2024:

Participação na fase de grupos: R$ 4,9 milhões



Classificação para oitavas: R$ 3,2 milhões



Classificação para quartas: R$ 3,8 milhões



Quatro vitórias na fase de grupo: R$ 2,5 milhões

Na edição passada, em 2023, o Fortaleza totalizou uma premiação de R$ 25,8 milhões, recebendo 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais na cotação monetária da época, ao ser vice da Copa Sul-Americana em final disputada contra a LDU.