Calebe destaca foco no Brasileirão e ameniza eliminação na Sula: "Continua sendo o Fortaleza"

"Vamos levantar a cabeça, pois sabemos do potencial da nossa equipe. Temos o Campeonato Brasileiro pela frente. Estamos em uma boa posição e vamos estar em cima na tabela, que é nosso objetivo no final do ano", disse o meia.

O Fortaleza se despediu da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, 24, após ser derrotado, por 3 a 0 – totalizando 5 a 0 no agregado –, pelo Corinthians, na Neo Química Arena . Após o jogo, na zona mista, o camisa 10 do Tricolor, Calebe, destacou que o time seguirá focado no Brasileirão, valorizou o trabalho que vem sendo feito em 2024 e amenizou a eliminação.

Retomando o ritmo após longo período de fortalecimento muscular para evitar novas lesões, o meia entrou e até melhorou a dinâmica do Fortaleza, mas já era tarde. Na ocasião, o meia poderia ter saído com uma assistência, mas o juiz assinalou impedimento de Breno Lopes antes de balançar as redes. Calebe também participou do lance em que Kayzer perdeu a principal chance do time no jogo.

Sobre a partida, Calebe falou: "Sabíamos que seria um jogo difícil. O Corinthians é um grande time, ainda mais no estádio deles. Tentamos fazer aquilo que o professor pediu e não atingimos o nosso objetivo, mas agora é levantar a cabeça e seguir em frente [...] Temos o Brasileiro pela frente para alcançar os objetivos no final do ano".

O meia ainda amenizou a eliminação, destacando que o Fortaleza faz um bom ano, se mantendo na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Para ele, é importante destacar os trunfos e o trabalho produzido no Leão do Pici em 2024.