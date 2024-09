Fortaleza sofre duas derrotas consecutivas na Sul-Americana pela primeira vez na história

Time do Fortaleza antes do jogo contra o Corinthians pela Sul-Americana Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

Pela primeira vez na história, o Fortaleza sofreu duas derrotas consecutivas na Copa Sul-Americana. A trajetória internacional, iniciada em 2020, era marcada por resultados históricos e uma campanha significativamente relevante. Porém, o ciclo foi interrompido contra o Corinthians, com a eliminação nas quartas de final da competição. Até o duelo mata-mata contra o Corinthians, o Fortaleza registrava 15 vitórias, cinco empates e três derrotas em 23 partidas. Os revezes aconteceram em anos esporádicos, como na estreia, contra o Independiente-ARG, em 2020, para o Estudiantes de Mérida, em 2023, e diante do Nacional Potosí, na altitude de 3.960 metros do Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, em 2024.

A maior sequência sem vitórias do Tricolor do Pici na competição havia sido registrada este ano, após a derrota para o Potosí e o empate com o Boca Juniors, ambos fora de casa. Contra o Timão, no entanto, o clube registrou as primeiras derrotas consecutivas.