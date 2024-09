Ramón Díaz exalta Vojvoda e valoriza vitória sobre o Fortaleza: "Uma grande equipe"

Com a eliminação, o Leão do Pici volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual figura na terceira colocação

O Corinthians conseguiu a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana ao vencer o Fortaleza na noite desta terça-feira, 24, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na coletiva após o duelo, o treinador Ramón Díaz aproveitou para valorizar o trabalho da equipe cearense, exaltando os feitos de Vojvoda no comando da equipe

Ramón aproveitou ainda para exaltar o trabalho de seu compatriota Juan Pablo Vojvoda: "[O Fortaleza] tem um grande treinador e vem de uma vitória por 4 a 1 no Brasileirão”, disse Ramón, para mostrar aos torcedores a importância do triunfo corintiano. Com a eliminação, o Leão do Pici volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual figura na terceira colocação

Na partida, o time paulista venceu por 3 a 0 (5 a 0 no placar agregado), com gols de Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique – este que contou com a primeira assistência do holandês Depay pelo Corinthians. No jogo de ida, o placar havia ficado em 2 a 0, com gols de Coronado e Yuri Alberto.