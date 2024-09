Após eliminação, Vojvoda ressalta foco do Fortaleza na Série A: "Virar a chave"

Técnico Vojvoda no jogo Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Derrotado pelo Corinthians por 5 a 0 no placar agregado, o Fortaleza foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2024. Atual vice-campeão da competição, o Tricolor deixa a atual edição após atuações ineficientes diante do Timão. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a campanha do clube no torneio e deixou claro o total foco no Brasileirão.

"Vamos virar a chave. Estamos em uma boa posição no Brasileirão. Temos um bom elenco, capacidade e resiliência para continuar lutando, partida a partida. [...] Se perguntar a todos times da Série A, todos times gostam de Copas, seja Libertadores ou Sul-Americana, mas o que sustenta é o Brasileirão. Temos que estar com muita atenção", enfatizou o argentino.