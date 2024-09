Vojvoda faz paralelo da campanha de 2023 e 2024 na Sula e diz: "Sabíamos da expectativa"

O treinador enfatizou que é preciso "virar a chave" rápido para manter o foco no Brasileirão, torneio onde o Tricolor é o terceiro colocado

Em entrevista coletiva após a derrota na Copa Sul-Americana para o Corinthians, o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, fez um paralelo sobre as campanhas do time em 2023, quando foi vice-campeão, e da atual temporada, eliminado nas quartas de final.

Durante sua fala, o comandante argentino ressaltou o quão difícil é chegar em uma decisão do torneio continental, exaltando o feito do clube na última temporada, e enfatizou que sabia da expectativa de todo torcedor para que o Leão disputasse a final neste ano novamente também existia no elenco e comissão técnica.

