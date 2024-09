Valendo vaga na semi, Fortaleza visita Corinthians em difícil missão na Sul-Americana

Por ter perdido no jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor tem que vencer o Timão na Neo Química Arena por, também, no mínimo dois tentos de diferença, resultado que leva a decisão aos pênaltis

Abraçado pela torcida antes do embarque para São Paulo, o Fortaleza chega com o ânimo renovado para encarar o Corinthians nesta terça-feira, 24, às 21h30min, na Neo Química Arena, para a difícil missão no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Leão, para avançar de fase e manter vivo o sonho pela taça continental, terá de reverter uma desvantagem considerável.

No confronto de ida, disputado na Arena Castelão – com quase 50 mil pessoas presentes –, o Tricolor do Pici teve atuação irreconhecível e amargou derrota frustrante por 2 a 0 para o Timão, com gols de Coronado e Yuri Alberto. O resultado obriga os comandados de Vojvoda a, no mínimo, vencer por dois tentos de diferença, cenário que iguala o placar agregado e leva o duelo aos pênaltis.

O contexto, que por si só é complicado, também envolve um fator histórico para o time cearense. Afinal, o Fortaleza possui o tabu de nunca ter vencido o Corinthians como visitante. Ao todo, as equipes se enfrentaram 17 vezes nesta condição, com 11 vitórias do clube paulista e seis empates – três de forma consecutiva nos últimos encontros.