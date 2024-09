Após estreia pelo Corinthians, Memphis Depay deve enfrentar Fortaleza na Sul-Americana

Reforço de peso do Corinthians na última janela de transferência, Memphis Depay finalmente estreou pelo Timão. O atacante holandês de 30 anos entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo no duelo contra o Atlético-GO, neste sábado, 21, na Neo Química Arena, em partida válida pela 27ª rodada da Série A.

Ainda buscando melhorar o condicionamento físico, Memphis jogou cerca de 30 minutos na vitória por 3 a 0 do Corinthians sobre o Dragão. O roteiro deve se repetir nesta terça-feira, 24, quando o clube paulista enfrenta o Fortaleza no jogo de volta da Copa Sul-Americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogando em casa e diante do seu torcedor, o Timão tem uma vantagem de 2 a 0 construída ainda no embate de ida, na Arena Castelão, e pode perder por até um gol de diferença que ainda se classifica. Sabendo disso, o técnico Ramon Diáz pode utilizar o reforço para jogar 30 ou mais, segundo informações do jornalista Pedro Mairton, do Meu Timão, portal de notícias do Corinthians.