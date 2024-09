Goleada, confiança e Depay: como Fortaleza e Corinthians chegam para decisão na Sula

Embora a missão não seja simples, o Fortaleza chega para encarar o Corinthians nesta terça-feira, 24, com o ânimo renovado. A goleada por 4 a 1 sobre o Bahia no último final de semana, pelo Brasileirão, e o apoio da torcida antes do embarque para São Paulo nesta segunda, 23, reforçam a confiança do time cearense para o duelo diante do Timão.

Para se manter vivo na Sul-Americana, o Leão do Pici precisa reverter a desvantagem sofrida no duelo da ida, quando o Corinthians venceu por 2 a 0 na Arena Castelão. O atacante Marinho, autor de dois belos gols contra o Bahia e principal destaque do jogo, pode ser peça importante para Vojvoda no confronto em São Paulo.