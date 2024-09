Depay passa por exames após sentir dores no tornozelo esquerdo

Atacante deixou o duelo contra o Atlético Goianiense com dores, mas imagens não mostraram lesão no holandês

O atacante Depay passou por exames em uma clínica de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (23). Ele deixou o duelo contra o Atlético Goianiense, no último sábado (21) reclamando de dores no tornozelo esquerdo. Contudo, nenhuma lesão foi diagnosticada, e o jogador segue trabalhando com o restante do elenco.

Procedimentos do tipo costumam ser feitos pelo Corinthians no CT Joaquim Grava. Entretanto, como o clube está conhecendo melhor o corpo do atleta, o departamento médico preferiu se resguardar e levar Depay a uma clínica especializada por precaução. Ele jogou por 30 minutos na vitória do Timão sobre Atlético Goianiense por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.