Memphis joga 29 minutos, quase faz gol e leva torcida do Corinthians ao delírio; veja como foi a estreia

Memphis Depay estreou com a camisa do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Quando a locutora da Neo Química Arena informou que Memphis Depay estava no banco, a torcida do Timão cantou alto. Apesar da tensão pela partida, que colocava frente a frente dois times que brigam contra a degola, havia enorme expectativa para que o jogador, pela primeira vez, defendesse a equipe do Parque São Jorge dentro das quatro linhas.

E isso ocorreu aos 21 minutos da etapa final. Memphis entrou no lugar de Yuri Alberto, que saiu ovacionado. A partir dali, todos os holofotes estavam voltados a Depay. Houveram até mesmo gritos de: "Ole lê, ola lá. O Memphis vem aí, e o bicho vai pegar!". O jogador fez partida discreta. Ele apresentou falta de ritmo de jogo, apesar de se movimentar com inteligência. Mas, apesar do físico não estar em dia, ele precisou de pouco tempo para quase marcar seu primeiro gol pelo Timão.

A principal oportunidade de gol foi aos 40 minutos do segundo tempo. Ele recebeu um belo lançamento de Coronado e saiu nas costas da defesa. O holandês invadiu a área e chutou de perna esquerda, rasteiro, mas o arqueiro rival fez a defesa e evitou o que seria o primeiro tento de Depay.

Após a partida, Memphis, que viu a torcida do Corinthians levantar para o aplaudir de pé, se mostrou animado com a oportunidade de atuar no Brasil e fez elogios à atmosfera da torcida alvinegra. Ele evitou comparações com europeus e disse que os corintianos são "fora deste mundo". "Muito feliz com a vitória. Foi muito especial, com pouco tempo de treino. Primeiro na semana passada ver os torcedores e hoje entrando em campo… Estou muito feliz. Para ser honesto, não dá para comparar a atmosfera dos estádios. O complemento dos torcedores ajuda os jogadores, é muito especial ter isso todos os jogos. Nos incentiva, precisaremos disso e tentaremos dar o máximo para vencer os jogos para os torcedores", afirmou Memphis. "São muitos [torcedores]. Antes de eu assinar o acordo, já tinham vários no meu Instagram e nas minhas redes, tentando me trazer para cá. É bom vir a um lugar que as pessoas abraçam seu talento. Trabalharei forte para retribuir, jogo a jogo. Os torcedores do Corinthians são uma coisa de fora deste mundo", concluiu.

Memphis Depay foi a grande contratação do Corinthians para a sequência desta temporada. Ele assinou contrato até julho de 2026 com o clube do Parque São Jorge e, agora, vive a expectativa por sua primeira partida como titular. No entanto, o próprio jogador admite que ainda precisa adquirir ritmo para atuar durante os 90 minutos. "Não é realista dizer que posso jogar 90 minutos. Temos que respeitar os corpos dos atletas. Fiquei dois meses sem jogos, tive bons minutos hoje. Me sinto cada vez mais forte com os treinos, mas precisamos ser inteligentes. Jogarei o máximo de minutos que puder", disse. O atacante, que acumula passagens por PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e estava e Atlético de Madrid, tem como missão principal ajudar o Timão na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. No momento, a equipe está no 17º lugar da tabela, com 28 pontos conquistados, mesmo com a vitória em cima do Atlético-GO.