Vojvoda deve usar time misto do Fortaleza contra o Bahia; veja provável escalação

Contra o Esquadrão, Vojvoda terá três retornos importantes: Brítez, Pikachu e Martínez, que cumpriram suspensão no empate diante do Athletico-PR e ficam à disposição para a partida.

Além do fator físico, também existe o jogo da volta da Sul-Americana, contra o Corinthians, que ocorre na próxima terça-feira, como um elemento que potencializa a possibilidade de Vojvoda mesclar o time diante do Bahia com atletas de menor e maior minutagem na sequência recente.

No jogo de ida diante do Timão, o Tricolor perdeu por 2 a 0 no Gigante da Boa Vista. Com o resultado, a equipe cearense terá a difícil missão de reverter a desvantagem na Neo Química Arena – seja vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis, ou mais de três tentos para avançar no tempo normal.

Dentre as possibilidades na escalação está a de Eros Mancuso atuar como lateral-esquerdo e Brítez pelo lado direito, com Kuscevic e Cardona completando a primeira linha defensiva. No meio-campo, Rossetto deve iniciar como titular e Kervin pode ganhar oportunidade.