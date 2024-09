Fortaleza volta a ser derrotado pelo Corinthians após sete jogos de invencibilidade

A derrota sofrida pelo Fortaleza diante do Corinthians, nesta última terça-feira, 17, na Arena Castelão, por 2 a 0, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, deu fim a uma longa invencibilidade tricolor no confronto direto contra o clube paulista que já durava sete jogos.

O último revés leonino no embate havia ocorrido a duas temporadas. No dia 1º de maio de 2022, o Leão do Pici foi superado pelo placar de 1 a 0, em duelo da Série A do Campeonato Brasileiro, disputado na Neo Química Arena, casa do Timão.