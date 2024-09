Fortaleza visita Athletico buscando quebrar tabu e encerrar sequência negativa na Série A

Com o revés para o Internacional na última quarta-feira, o Leão desperdiçou a chance de retomar a liderança do torneio e, agora igualado em número de jogos com o Botafogo (1º), se estabeleceu na segunda colocação, com 48 pontos, dois a menos que o time carioca.

Para ultrapassar o Glorioso na rodada, o Tricolor precisa, obrigatoriamente, vencer o Furacão e torcer por uma derrota do rival, que encara o Corinthians no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No pior dos cenários, caso o Fortaleza sofra o revés ou empate, existe a possibilidade de ser superado pelo Palmeiras, que tem 47 pontos e ocupa a terceira posição.

Adversário do Leão, o Athletico-PR vive fase irregular na temporada. No meio da semana, a equipe rubro-negra foi eliminada da Copa do Brasil pelo Vasco, em disputa por pênaltis, diante de seu torcedor na Ligga Arena. Antes do duelo com o Cruzmaltino, o Furacão amargou quatro derrotas nos cinco jogos que disputou.