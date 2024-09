Fortaleza criou apenas duas chances claras de gol nos últimos três jogos pela Série A

O levantamento é baseado nos dados do site Sofascore , que também registra que o time de Vojvoda só fez os goleiros trabalharem em cinco oportunidades, somando as partidas ante Corinthians, Botafogo e Internacional. Assim, o Fortaleza caiu de segundo para sétimo na lista das equipes que mais criaram grandes chances na Série A (52).

Vivendo momento turbulento após sequência invicta na Série A, o Fortaleza perdeu os últimos dois jogos que disputou na competição. Marcado no torneio pelo grande volume de chances criadas, ainda que costume ter baixa posse de bola – a menor do Brasileirão –, o Leão do Pici caiu de produção ofensivamente nas três partidas mais recentes, registrando apenas duas chances claras de gols no recorte.

A baixa produtividade do Tricolor é surpresa em relação à fase positiva anterior. Mesmo com a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro, o Leão era um dos times com maio facilidade em chegar ao ataque adversário com perigo, principalmente em ligações rápidas e jogadas de velocidade.

Na entrevista coletiva concedida após a derrota para o Internacional, nesta quarta-feira, 11, o técnico do escrete vermelho-azul-e-branco reconheceu o momento pouco produtivo e ressaltou que precisa analisar profundamente os últimos jogos.

“Temos que ser conscientes de que não fizemos os jogos como nós pensamos. No jogo contra o Botafogo estivemos abaixo do nosso nível. Hoje, no primeiro tempo, estivemos abaixo também e temos que corrigir isso, fazer uma análise profunda do que aconteceu no jogo”, disse Vojvoda.