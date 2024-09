Acertado com Fortaleza, Pol Fernández confirma saída do Boca Juniors no fim do ano

A declaração do volante surgiu após o presidente do Boca e ex-jogador, Juan Román Riquelme, falar ao jornal argentino, Diário Olé, que não tinha conhecimento de nenhum acordo

O meia argentino Pol Fernández, atualmente no Boca Juniors-ARG e com pré-contrato estabelecido com o Fortaleza para 2025, confirmou sua saída do clube portenho ao final da temporada através de nota em suas redes sociais. O vínculo se encerra justamente no término do ano, o que possibilitou o movimento de mercado do Tricolor do Pici.

No escrito, o camisa 8 dos Xeneizes esclareceu toda o trâmite, após as notícias de sua vinda ao futebol brasileiro repercutirem de forma negativa na Argentina, especialmente entre torcedores e jornalistas. "Declaro que em maio informei a diretoria de futebol que havia decidido não renovar meu contrato, mesmo com os valores oferecidos pelo clube, ratificando meu compromisso até o final da temporada".