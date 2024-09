Fortaleza: Felipe Jonatan exalta sonho da torcida com título da Série A, mas ressalta foco no "jogo a jogo"

Camisa 36 ainda projetou as partidas contra Internacional e Athletico, que serão realizadas na próxima quarta-feira, 11, e no sábado, 14

"A torcida sempre tem que sonhar com o mais alto nível possível. O clube sempre está disputando títulos, internamente a gente respeita muito o jogo a jogo. Temos algumas metas para ser batidas: sul-americana, pré-libertadores, libertadores. Se estivermos com chances de títulos, claro que vamos brigar", disse.

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Fortaleza , comentou sobre a briga do time pelo título da Série A do Brasileirão nesta terça-feira, 10, durante o embarque da equipe no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Em sua fala, o jogador afirmou que é compreensível a empolgação da torcida com a fase, mas ressaltou o foco do elenco em atingir metas já estabelecidas na competição.

Na sequência, o camisa 36 ainda projetou as partidas contra Internacional e Athletico, que serão realizadas na próxima quarta-feira, 11, e no sábado, 14. Nos duelos, o Leão do Pici tentará somar o máximo de pontos para retomar a liderança do Brasileirão.

"A gente espera fazer uma grande partida e buscar o resultado positivo para voltar à liderança do campeonato [...] O planejamento da diretoria foi feito da melhor maneira possível para que a gente possa ter um conforto. São dois campos difíceis, um é diferente (sintético), que é do Athletico,. Mas, primeiramente, tem que pensar no Internacional, que é um jogo de suma importância para gente retornar à liderança", finalizou.

Atualmente, o Fortaleza ocupa a segunda colocação na tabela com 48 pontos somados, dois atrás do líder, Botafogo. O time leonino soma 24 jogos, 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas até o momento.