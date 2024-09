Fortaleza tem retrospecto negativo contra Inter e venceu apenas um jogo no Beira-Rio

O time cearense, inclusive, não perdeu nenhum dos últimos três duelos que fez contra o Inter. Além do jogo da última temporada, vencido pelo Leão, ocorreram dois na capital cearense: no segundo turno do Brasileirão de 2022, quando o Tricolor venceu por 3 a 0, e no primeiro turno de 2023, em empate por 1 a 1.

Considerando todos os confrontos, as equipes já duelaram em 24 ocasiões. O retrospecto geral é favorável ao clube gaúcho, que soma 11 triunfos contra oito do escrete vermelho-azul-e-branco.