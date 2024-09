STJD arquiva denúncia de racismo feita por Pedro Augusto em jogo contra o Atlético-MG

Em seu depoimento ao STJD, que ocorreu no dia 30 de julho, Pedro Augusto afirmou não se recordar sobre quem estava no lance e disse não saber se alguém escutou o insulto racista proferido por Battaglia. Questionado sobre a possibilidade de ter compreendido de forma errada, o volante do Leão respondeu “ter certeza das palavras que escutou”.

O STJD arquivou a denúncia de racismo feita por Pedro Augusto , do Fortaleza , em jogo contra o Atlético-MG , na Arena RMV, no dia 23 de junho, pela 11ª rodada da Série A. Naquela ocasião, o volante tricolor relatou ter sido chamado de “negro de merda” pelo meio-campista Rodrigo Battaglia, do Galo, após uma falta durante a partida.

No dia 5 de agosto foi a vez de Rodrigo Battaglia expor sua versão do caso ao STJD. O meia argentino negou que tenha praticado racismo e afirmou ter dito, na verdade, “jogador de merda”. O jogador disse, ainda, que Pedro Augusto o “interpretou mal” e frisou que o volante do Fortaleza é “branco”.

“Questionado sobre o fato de ser branco, o depoente (Pedro Augusto) disse que, de fato, não se identifica como negro, mas que o insulto não diz respeito somente à cor, envolve inclusive a rixa entre Argentina e Brasil e se trata mais de xenofobia. Relata que já ouviu xingamentos desse tipo ao jogar na Argentina”, cita o documento do STJD sobre a investigação do caso.

“O caso demanda, entretanto, um olhar cuidadoso sobre a questão da materialidade. Nesse aspecto, a palavra da vítima Pedro Augusto é clara. Seu relato coincide, em grande medida, com aquilo que se vê nas imagens geradas da partida. No entanto, o atleta Battaglia está, no momento do xingamento, de costas para a câmera, de maneira que não é possível analisar sua fala. Ademais, o atleta Tomás Pochettino, colega de clube de Pedro Augusto e que estava entre os dois oponentes no lance, disse que não escutou a frase “negro de merda”, emitiu o STJD sobre o caso.

Assim, Mariana Barros Barreiras, Auditora do Pleno do STJD, determinou o arquivamento do inquérito em função da ausência de prova da materialidade da infração, baseado nos termos do art. 82, §4º, do CBJD.