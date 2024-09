Fortaleza se reapresenta no Pici e inicia preparação visando o Internacional

Plantel tricolor iniciou as atividades focadas no próximo compromisso, diante do Internacional, na próxima quarta-feira, 11

O elenco do Fortaleza se reapresentou na tarde desta quarta-feira, 4, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Após três dias de folga, o plantel tricolor iniciou as atividades focadas no próximo compromisso, diante do Internacional, na próxima quarta-feira, 11.

No duelo, o Leão do Pici tentará pontuar para seguir vivo na briga pelo topo da tabela da Série A do Brasileirão. Atualmente, o time leonino é o segundo colocado com 48 pontos, dois atrás do líder Botafogo.